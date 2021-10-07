Искусство домашнего текстиля

2022
Искусство домашнего текстиля
Отражение Вашей индивидуальности
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Интересные решения

2022

Интересные решения для ваших окон

Авторское оформление помещений
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Любые проекты

2022

Реализуем проекты любой сложности

Воплощение Ваших идей
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  • 01
    Искусство домашнего текстиля
  • 02
    Интересные решения
  • 03
    Любые проекты

Добро пожаловать в Spacy Decor. Более 20 лет мы создаем индивидуальные проекты, превосходя Ваши ожидания.

Услуги

Услуги

Что мы предлагаем

  1. Создание концепции.
  2. Разработку эскиза.
  3. Подбор материалов.
  4. Сопровождение проекта.
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Шторы
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

  • в гостиную
  • в спальню
  • в детскую
  • на кухню
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Виды
ШТОР

  • римские шторы
  • шторы black-out
  • современные шторы
  • шторы с электроприводом
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Шторы
ПО СТИЛЮ

  • Лофт
  • Ар-деко
  • Прованс
  • Американская классика
    ...
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Шторы
ОТ СОЛНЦА

  • рулонные шторы
  • шторы плиссе/гофре
  • шторы Мираж
  • шторы «день-ночь»
    ...
Подробнее
  • 01
    Шторы
    ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ
  • 02
    Виды
    ШТОР
  • 03
    Шторы
    ПО СТИЛЮ
  • 04
    Шторы
    ОТ СОЛНЦА

Дизайн

Выполняем даже самые сложные работы

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Наша компания гарантирует для вас:

Преимущества

Ответьте на несколько вопросов и узнайте, сколько будут стоить Ваши будущие шторы или свяжитесь с нами по телефону

+7(495) 150-53-33

Кейсы

Примеры
работ

Мы всегда гибко подходим к формированию цен, но для вашего удобства представляем цены, на которые можно ориентироваться при выборе штор.

Контакты

Свяжитесь с Нами

+7(495) 150-53-33

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Компания

Поддержка

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+7(495) 150-53-33

info@spacy-decor.ru

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