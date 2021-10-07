Наверное, каждый мечтает заниматься любимым хобби, не выходя из дома.

Занятия на фортепиано, игра на барабанной установке, большой теннис, баскетбол в домашних условиях на фоне панорамных окон – перед нами стояла интереснейшая задача - вписать современный текстильный декор, который, в первую очередь, отвечал бы функциональным требованиям и пожеланиям заказчика.