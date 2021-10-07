Добро пожаловать в Spacy Decor. Более 20 лет мы создаем индивидуальные проекты, превосходя Ваши ожидания.
Услуги
Услуги
Что мы предлагаем
- Создание концепции.
- Разработку эскиза.
- Подбор материалов.
- Сопровождение проекта.
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Дизайн
Выполняем даже самые сложные работы
Наша компания гарантирует для вас:
Преимущества
- Авторский дизайн-проект Уже 23 года художники-дизайнеры создают для Вас текстильные композиции, где каждая деталь гармонична и функциональна.
- Ассортимент Более 17000 видов тканей, аксессуаров, карнизов, солнцезащитных систем доступных на складе и под заказ различного ценового диапазона.
- Реализацию проектов любой сложности Неограниченные возможности пошива любого вида текстиля благодаря собственному производству и команде профессионалов.
- Надежность Мы уверены в качестве своей продукции, поэтому смело даем гарантию 2 года на наши изделия и сопутствующие услуги. Свыше 6500 тысяч клиентов уже убедились в этом
Ответьте на несколько вопросов и узнайте, сколько будут стоить Ваши будущие шторы или свяжитесь с нами по телефону
+7(495) 150-53-33
Кейсы
Примеры
работ
Мы всегда гибко подходим к формированию цен, но для вашего удобства представляем цены, на которые можно ориентироваться при выборе штор.
Проект "Дом-Хобби"
Посмотреть проект
Наверное, каждый мечтает заниматься любимым хобби, не выходя из дома.
Занятия на фортепиано, игра на барабанной установке, большой теннис, баскетбол в домашних условиях на фоне панорамных окон – перед нами стояла интереснейшая задача - вписать современный текстильный декор, который, в первую очередь, отвечал бы функциональным требованиям и пожеланиям заказчика.